Пугачева в Израиле попросила о возвращении: «Очень хочется»

Речь в картине идет о матери, сын которой уехал в Сирию и не вернулся. Родительница пытается его отыскать. Фильм зрителю представила исполнительница главной роли Ксения Раппопорт. Сюжет настолько затронул Аллу Пугачеву, что она не выдержала и захотела поделиться впечатлением.

«Играешь ты потрясающе! Просто потрясающе! Фильм держит в напряжении», — обратилась Пугачева к Раппопорт. И попросила: «Я с предложением, чтобы сделать продолжение. Нам очень хочется, чтобы было продолжение. Пусть этот мальчик заговорит, вернется…».

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