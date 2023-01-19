Новости шоу-бизнеса: Канделаки стала мамой, Удовиченко сломала спину, Тарасову развели на 780 тысяч рублей

Фигуристку Тарасову развели на 780 тысяч рублей

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в парном катании Евгения Тарасова лишилась круглой суммы денег. В середине января ей позвонил мошенник, представился министром юстиции и сообщил, что на нее пытаются взять кредит. Девушка перепугалась, сообщила всю банковскую информацию о себе, а затем отправила «министру» на сохранение 780 тысяч рублей,.

Канделаки стала мамой

47-летняя Тина Канделаки стала в третий раз матерью. Об этом написали многие СМИ. Сына выносила и произвела на свет суррогатная мама.

Удовиченко сломала спину

Актриса Лариса Удовиченко с переломом позвоночника госпитализирована в московскую больницу. У 67-летней звезды отменились многие гастроли, теперь она в лежачем состоянии пробудет многие недели.