Марина Кравец в платье-бюстье с голыми плечами блеснула прелестями: Мартиросян рядом так и млеет

Марина показала кадр со съемочной площадки в своем микроблоге. Она в эффектном черном платье-бюстье с голыми плечами, с которых спадают пышные белые рукава, позирует с Мартиросяном.

«Мы уже на низком старте. Новое, абсолютно оригинальное, очень веселое и музыкальное шоу «Конфетка», - рассказала звезда.

Конфеткой стали называть саму Марину в комментариях – подписчикам понравился образ любимицы, и они заметили, что Гарик рядом просто растаял, как сахарный.

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