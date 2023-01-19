Волочкова в бикини показала свой цветочек на Мальдивах: розовая экзотика

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На этот раз Волочкова отправилась на прогулку по острову, на котором живет. Природа курорта всегда дарила ей особенные эмоции, а сейчас звезда нашла красивый цветущий куст и не удержалась, чтобы не сорвать экзотический цветочек с ветки.

Свой цветочек балерина поспешила показать фолловерам. Нежное розовое чудо с отверстием посредине так никто из подписчиков и не распознал. Одним словом, экзотика.