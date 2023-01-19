Покинул Россию: стало известно, где сейчас находится Владимир Познер

88-летний журналист, телеведущий Первого канала Владимир Познер, как оказалось, находится не в России. Страну он покинул, перебравшись в США. О его местонахождении сообщил обозреватель Михаил Шахназаров в своем Telegram.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На видео Познер поет джаз, а за его спиной радуется и аплодирует коллега Леонид Ярмольник. Владимир Владимирович прекрасно выглядит и отлично, судя по всему, себя чувствует.

«Шаланды полные кефали... В модных салонах Лос-Анджелеса», - подписал видео с Познером Шахназаров.

Познер, напомним, в прошлом году снял свою программу «Познер» с эфира Первого канала без объяснения причины. И после этого перестал где бы то ни было появляться.

У журналиста, напомним, есть несколько гражданство. Он по месту рождения является французом, также у него российский паспорт и гражданство США.