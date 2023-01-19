Волочкова в рваных трусах закинула ногу на мачту: впечатляющее зрелище

Балерина Анастасия Волочкова знатно отдохнула на своем любимом курорте. Мальдивы подарили ей новые силы, придали энергии и оптимизма, и обновленная, она уже пакует чемоданы.

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Осталось с Мальдив у Волочковой и множество фотографий. Артистка щедро делится, как проводила дни на острове, и на одном из снимков она позировала в шпагате. В заведении в форме корабля балерина закинула ногу на мачту, продемонстрировав впечатляющее зрелище.

Рваные трусы, которые уже становились предметом обсуждения в Сети, на этот раз снова оказались в центре внимания. Видимо, купальник звезды порвался как раз от таких пируэтов.