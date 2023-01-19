Слишком пышно: Валя Карнавал в декольте с пуш-ап показала увесистые полушария

Певица и тиктокерша Валя Карнавал показала в своем аккаунте во «Вконтакте» фото, от которого подписчики пришли в восторг. Звезда, которая в прошлом году стала совсем блондинкой, запечатлелась на селфи с красивой укладкой, а также показала слишком откровенное декольте.

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Красотка любит выбирать наряды, которые подчеркивают ее пышные прелести. И на сей раз облачилась в блузу на запах и ради будоражащего эффектна выбрала белье с пуш-ап. Получилось впечатляюще, и Карнавал не преминула похвастаться результатом.