С бывшей тещей Прилучного: Муцениеце собрала свою семью за одним столом в Дубае

Агата Муцениеце является одной из известных молодых актрис. Она снялась в таких картинах, как «Закрытая школа», «честный развод», «Стая». 8 лет артистка была в браке с Павлом Прилучным. Они многим казались идеальной парой, но в 2020 году супруги развелись. Для Агаты это стало тяжелым шагом.
Примечательно, что Павел в прошлом году снова женился. Теперь он живет с Зепюр Брутян. А вот Муцениеце не спешит заводить новый роман. Она постройнела, снялась в новых картинах и уехала отдыхать в Дубай.
На этот раз актриса вязла с собой родных. Она собрала за столом свою маму, а также сестер, которые живут в Риге, но приехали на курорт. В кадр попали и подросшие дети Агаты: сын Тимофея и дочка Мия.
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Агата Муцениеце с родными. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Агата очень похожа со своей старшей сестрой. Другие заметили, что дети актрисы многие унаследовали от своей бабушки.
Напомним, что Прилучный после развода участвует в жизни наследников. Он успел их познакомить с новой супругой.