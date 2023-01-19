С бывшей тещей Прилучного: Муцениеце собрала свою семью за одним столом в Дубае

Примечательно, что Павел в прошлом году снова женился. Теперь он живет с Зепюр Брутян. А вот Муцениеце не спешит заводить новый роман. Она постройнела, снялась в новых картинах и уехала отдыхать в Дубай.

На этот раз актриса вязла с собой родных. Она собрала за столом свою маму, а также сестер, которые живут в Риге, но приехали на курорт. В кадр попали и подросшие дети Агаты: сын Тимофея и дочка Мия.

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