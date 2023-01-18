«У нас была прекрасная связь»: участники «А’Студио» рассказали, как Пугачева им помогла пробиться к славе

Участники группы стали гостями Армара Давлетярова. Они дали ему честное интервью. Кети ответила на вопрос, можно ли добиться успеха без связей.

«Очень часто я слышу: вот у нас в России так делают, а вот на Западе! Я вам расскажу, что происходит на Западе! Все то же самое и еще хуже. Кроме связей и того, что все своих тянут на сцену, и еще накрутки просмотров YouTube – это все с Америки началось», – заявила она.

Певица призналась, что хотела уехать в Америку, но потом коллектив был так успешен, что все от этой идеи отказались.