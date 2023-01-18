«У нас была прекрасная связь»: участники «А’Студио» рассказали, как Пугачева им помогла пробиться к славе

Уже 40 лет существует группа «А’Студио». Ее руководителем является музыкант Байгали Серкебаев. за минувшие годы коллектив продолжает существовать и регулярно выпускать хиты. Однако несколько раз менялись его солисты. Уже длительное время это место занимает Кети Топурия, которая многих покорила вокалом и своим стилем.
Участники группы стали гостями Армара Давлетярова. Они дали ему честное интервью. Кети ответила на вопрос, можно ли добиться успеха без связей.
«Очень часто я слышу: вот у нас в России так делают, а вот на Западе! Я вам расскажу, что происходит на Западе! Все то же самое и еще хуже. Кроме связей и того, что все своих тянут на сцену, и еще накрутки просмотров YouTube – это все с Америки началось», – заявила она.
Певица призналась, что хотела уехать в Америку, но потом коллектив был так успешен, что все от этой идеи отказались.
А’Студио. Фото: YouTube Армана Давлетярова
А Байгали Серкебаев не стал утаивать, что в свое время группе помогла Алла Пугачева. Именно она привела их на телевидение в России и заявила всем, чтобы коллектив любили.
«Я думаю, что если ты успешен в своем творчестве, если ты создаешь что-то интересное, то у тебя появляются интересные связи и знакомства. Раньше очень сложно было без связей. Я помню, как мы приехали в Москву.
У нас была шикарная, прекрасная связь с Аллой Борисовной, которая привела нас на телевидение и сказала: вот эта группа самая лучшая, ее надо любить! Все посмотрели, сказали: хорошо, Алла Борисовна, но они же из Казахстана! Она им говорит: а вы представьте, что они японцы. Мы все равно бы пробились, но не так быстро, если бы не такая удача», – пояснил музыкант.