«Тимати знает толк в красотках»: Валя Иванова в леопардовых трусиках оголила манкие формы в ванной, не скрыв зону бикини

На этот раз Тимати решил отправится с избранницей в отпуск. Он обожает серфинг, поэтому выбирает курорты, где бывают большие волны. Валя с собой взяла множество купальников. Она то и дело предстает в бикини.

На новых кадрах Иванова решила покрасоваться в леопардовом белье. Она покрасовалась в ванной комнате, оголив свои прелести. Волосы модели были еще мокрыми.

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