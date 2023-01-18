«Тимати знает толк в красотках»: Валя Иванова в леопардовых трусиках оголила манкие формы в ванной, не скрыв зону бикини

Тимати остается одним из самых известных рэперов в России. Он также смог стать успешным бизнесменом. За его сердце боролось много девушек, но пока никого под венец артист вести не хочет. Однако в прошлом году у него закрутился роман с Валей Ивановой. Он стал регулярно выходить в свет в компании молодой модели.
На этот раз Тимати решил отправится с избранницей в отпуск. Он обожает серфинг, поэтому выбирает курорты, где бывают большие волны. Валя с собой взяла множество купальников. Она то и дело предстает в бикини.
На новых кадрах Иванова решила покрасоваться в леопардовом белье. Она покрасовалась в ванной комнате, оголив свои прелести. Волосы модели были еще мокрыми.
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А потом возлюбленная звезды облачилась в велосипедки. Она стала снимать себя сверху, продемонстрировав упругое декольте и плоский живот.
Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Валя. «Смугляшик какой», «Просто космос», «Ох, вот это формы», «Надо же, где такие водятся?», «Тимати знает толк в красотках», «Ноги длинные», — стали писать подписчики.