«На меня это сильно давит»: Ефременкова из «Дома-2» живет в постоянном страхе за сыновей-близнецов — что случилось

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже почти четыре месяца не находит себе места от страха.

Как призналась в микроблоге Юлия Ефременкова, она очень переживает за своих сыновей-близнецов. Страх потерять детей настолько сильный, что молодая мама всерьез раздумывает над тем, чтобы обратиться к специалисту.