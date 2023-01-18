«На меня это сильно давит»: Ефременкова из «Дома-2» живет в постоянном страхе за сыновей-близнецов — что случилось

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже почти четыре месяца не находит себе места от страха.
Как призналась в микроблоге Юлия Ефременкова, она очень переживает за своих сыновей-близнецов. Страх потерять детей настолько сильный, что молодая мама всерьез раздумывает над тем, чтобы обратиться к специалисту.
«Беспокоят ли вас тревожные мысли о малышах?» — поинтересовались подписчики у Юлии Ефременковой во время интерактива в Сети.
«К сожалению, да. И на меня это очень сильно давит. Я даже думаю обратиться с этим к психологу», — ответила Юлия Ефременкова.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября 2022 года. Через несколько дней крохам исполнится по четыре месяца.