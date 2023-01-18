«Тебе не приходило в голову, что можно быть умным и порядочным?»: Оскара Кучеру приложили после нового признания – лучше бы молчал

Известный журналист Отар Кушанашвили в телеграм-канале возмутился словами актера и телеведущего Оскара Кучеры, которые тот произнес после интервью Юрию Дудю* .
Кушанашвили зацепил тот факт, что Кучера выбрал для себя странную парадигму, без которой вполне можно обойтись. При этом Отар Кушанашвили дал понять, что считает Оскара Кучеру своим приятелем, который в очередной раз подставился.
«Корешок, а тебе не приходило в голову, что можно быть умным и порядочным за раз, без этой парадигмы «либо дурак, либо подлец»?» - написал в телеграм-канале Отар Кушанашвили.
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Напомним, Оскар Кучера прокомментировал свое скандальное интервью Юрию Дудю* , во время которого выглядел, мягко говоря, не очень убедительно. Кучера в оправдание заявил, что лучше прослыть дураком, чем подлецом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.