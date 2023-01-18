«Тебе не приходило в голову, что можно быть умным и порядочным?»: Оскара Кучеру приложили после нового признания – лучше бы молчал

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Напомним, Оскар Кучера прокомментировал свое скандальное интервью Юрию Дудю* , во время которого выглядел, мягко говоря, не очень убедительно. Кучера в оправдание заявил, что лучше прослыть дураком, чем подлецом.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.