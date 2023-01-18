«Ты такая воображуля, оказывается»: Наталья Фриске засняла, как ее подросшая дочка-пухляшка строит глазки на камеру

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже десятый месяц наслаждается статусом молодой мамы.
Дочка Луна каждый день делает ее счастливой и дарит наслаждение своей улыбкой и пухлыми щечками. Малышка растет пухляшкой и кокеткой.
В микроблоге Наталья Фриске поделилась видео, которым запечатлела, как Луна строит глазки, увидев, что мама включила камеру мобильного телефона.
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«Ты такая воображуля у меня, оказывается», - умилилась дочери Наталья Фриске.
Напомним, Луна появилась на свет 8 апреля 2022 года. Через пару с небольшим месяцев ей исполнится годик.
Дочь Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети