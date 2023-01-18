«Рожей не вышел»: Прохор Шаляпин возмущен тем, что народные песни в его исполнении вырезаются из эфиров

Певец и шоумен Прохор Шаляпин в микроблоге рассказал, что поклонники часто задают ему вопросы о том, почему он так редко выступает на телевидении с песнями, ведь Прохор - профессиональный певец.

Тот решил объясниться. Прохор Шаляпин признался, что его периодически приглашают на телевидение исполнить ту или иную песню в каком-нибудь шоу. Но при монтаже эпизоды с ним вырезают. Так что, выходит, что поет он для узкого круга - людей, находящихся в студиях телевизионных программ.

Такое отношение к себе и народным песням Прохор Шаляпин считает несправедливым.

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