Принцесса вышла в свет без мужа: Кейт Миддлтон в трикотажном платье морковного цвета пришла в детский садик в Лутоне

Кейт Миддлтон уже давно стала одной из немногих девушек, которые смогли стать частью британской королевской семьи. Она уже больше 10 лет состоит в браке с принцем Уильямом. Пара выполняет королевские обязанности. Примечательно, что Кэтрин при этом успевает воспитывать троих детей: Джорджа, Шарлотту и Луи.
Не так давно Миддлтон и принц Уильям отправились в новую Королевскую университетскую больницу в Ливерпуле. Тогда принцесса Уэльская была в клетчатом пальто. Образы Кэтрин постоянно привлекают внимание публики.
А вот 18 января она отправилась в одиночестве детский сад Foxcubs Nursery в Лутоне. Это стало ее первым появлением на публике после публикации мемуаров принца Гарри «Spare», которые оказались кандальными.
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Для такого случая Миддлтон облачилась в трикотажное платье морковного цвета. Силуэтный наряд дополнили широкий пояс и сапожки.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Принцесса Уэльская обсудила с воспитателями вопросы дошкольного образования, а также пообщалась и поиграла с воспитанниками. Кэтрин всегда приседает или наклоняется к детям, чтобы быть с ними на одном уровне. Многие отмечают, что это правильный психологический прием.
Многие восхитились тем, как выглядит Миддлтон. Ее осыпали комплиментами в Сети. Примечательно, что пока члены королевской семьи не комментируют мемуары принца Гарри, который рассказал и о ссорах жены принца Уильяма с Меган Маркл.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press