Принцесса вышла в свет без мужа: Кейт Миддлтон в трикотажном платье морковного цвета появилась в детском саду в Лутоне

Не так давно Миддлтон и принц Уильям отправились в новую Королевскую университетскую больницу в Ливерпуле. Тогда принцесса Уэльская была в клетчатом пальто. Образы Кэтрин постоянно привлекают внимание публики.

А вот 18 января она отправилась в одиночестве детский сад Foxcubs Nursery в Лутоне. Это стало ее первым появлением на публике после публикации мемуаров принца Гарри «Spare», которые оказались кандальными.

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Для такого случая Миддлтон облачилась в трикотажное платье морковного цвета. Силуэтный наряд дополнили широкий пояс и сапожки.