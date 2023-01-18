Утопает в белых и красных розах: как выглядит могила Инны Чуриковой на следующий день после похорон

Накануне, 17 января, в Москве похоронили легендарную актрису Инну Чурикову. Прощание со звездой театра и кино проходило в Храме Христа Спасителя, а тело было предано земле на Новодевичьем кладбище столицы.

Могила Инны Чуриковой утопает в белых и красных розах, лилиях. Все захоронение покрыто венками из свежих цветов, рядом стоят корзины, перевязанные скорбными лентами.

Цветы к гробу актрисы Инны Чуриковой несли ее поклонники, коллеги по работе в театре, режиссеры, представители руководства страны и Москвы.

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