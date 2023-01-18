Повиляла «сочными» бедрами: Муцениеце в тугих лосинах и кроп-топе блеснула упругими формами на публике

Агата Муцениеце больше 10 лет строит карьеру в кино. Она снялась в фильме «Честный развод» и сериале «Стая». Актриса не перестает работать над собой. Она после развода с Павлом Прилучным не спешит заводить новые отношения. При этом артистка стала чаще женственно одеваться и даже красоваться в бикини.
Не так давно Агата улетела отдыхать в Дубай. Она проводит время с семьей и детьми. Актриса даже в отпуске предпочитает заниматься спортом. На этот раз она запечатлела себя во время тренировки. Экс-жена Прилучного решила повилять бедрами. Лосины и кроп-топ подчеркнули ее изящные бедра. Муцениеце танцевала на публике.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она только хорошеет. «Ох, какая кокетка», «Как вы умеете», «Просто прекрасна», «Ой, как виляет хвостом», «Сочная такая», «Столько энергии, можно только позавидовать», «Кто-то отхватит идеальную жену», — стали писать пользователи Сети.