Появился на свет в США, дали красивое имя: стали известны подробности о новорожденном сыне Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен

Звезды турецкого кино, супружеская пара Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен во второй раз стали родителями.

Прекрасную новость о пополнении в звездном семействе со ссылкой на инсайдеров распространили в эту среду, 18 января, турецкие СМИ. Известно, что второй наследник пары появился на свет в США. Малыш родился в одной из клиник Америки в полдень.

Не осталось в секрете от общественности и то, как Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит назвали новорожденного наследника. Мальчику дали имя Керем.

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