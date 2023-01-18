«Прям дядя Богдан»: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала подросшего сына от Ильи Яббарова

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель растит двоих сыновей. Старшего, Богдана, она родила от отношений на проекте с Ильей Яббаровым. Малышу скоро исполнится четыре года. Младший сын Алены Рапунцель, Святослав, которому в марте будет год, появился на свет в скоротечном браке Алены с Ильей Семиным. Пара уже развелась. Алена Рапунцель счастлива с другим и удивляется тому, как быстро растут ее сыновья.

На фото в микроблоге она предстала со старшим из них — Богданом. Алена Рапунцель рассказала, каким малышом растет ее наследник.

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