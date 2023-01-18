«Прям дядя Богдан»: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала подросшего сына от Ильи Яббарова

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель растит двоих сыновей. Старшего, Богдана, она родила от отношений на проекте с Ильей Яббаровым. Малышу скоро исполнится четыре года. Младший сын Алены Рапунцель, Святослав, которому в марте будет год, появился на свет в скоротечном браке Алены с Ильей Семиным. Пара уже развелась. Алена Рапунцель счастлива с другим и удивляется тому, как быстро растут ее сыновья.
На фото в микроблоге она предстала со старшим из них — Богданом. Алена Рапунцель рассказала, каким малышом растет ее наследник.
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«Какой ты взрослый, мой сынок. Прям дядя Богдан. 7 февраля нам 4 года. Бодя у меня учит языки, посещает сад, скоро начнет заниматься спортом. Пока думаем над футболом или хоккеем. Дам свободу выбора ребенку. С 4 лет будем искать свое увлечение, чтобы занимался с удовольствием. Я не за то, чтобы насильно заставлять. Я — за выбор. Богдан — энергичный очень, очень активный. Очень развито лидерское качество. Ему нужно соревноваться, быть первым, нужны конкуренты. Тогда ему будет интересно», — поделилась Алена Рапунцель.
Алена Рапунцель со старшим сыном Богданом. Фото: соцсети