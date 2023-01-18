«Вопросы, предназначенные для политологов»: оскандалившегося Кучеру прикрыли после интервью Дудю*

Актер и телеведущий, который к тому же ведет собственное YouTube-шоу, Вячеслав Манучаров, встал на защиту оскандалившегося Оскара Кучеры. По поводу его интервью Юрию Дудю* высказались уже многие. Кто-то осудил его за необдуманные высказывания, кто-то поддержал, несмотря ни на что, кто-то заявил, что Кучере не стоило в принципе соглашаться на этот разговор.

По мнению Вячеслава Манучарова, вопросы, прозвучавшие во время беседы Оскара Кучеры с Юрием Дудем*, проиллюстрировали, что объективной журналистики не существует. А подобная беседа должна была состояться не с актером, а с политологом.

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