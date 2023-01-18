«Вопросы, предназначенные для политологов»: оскандалившегося Кучеру прикрыли после интервью Дудю*

Актер и телеведущий, который к тому же ведет собственное YouTube-шоу, Вячеслав Манучаров, встал на защиту оскандалившегося Оскара Кучеры. По поводу его интервью Юрию Дудю* высказались уже многие. Кто-то осудил его за необдуманные высказывания, кто-то поддержал, несмотря ни на что, кто-то заявил, что Кучере не стоило в принципе соглашаться на этот разговор.
По мнению Вячеслава Манучарова, вопросы, прозвучавшие во время беседы Оскара Кучеры с Юрием Дудем*, проиллюстрировали, что объективной журналистики не существует. А подобная беседа должна была состояться не с актером, а с политологом.
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«Должен ли актер Кучера быть настолько глубоко погружен в политические процессы, чтобы отвечать на вопросы, предназначенные как минимум для политологов, а то и для высших должностных лиц государства, принимающих решения. Ведь если они не идут на интервью к Дудю* , это вовсе не значит, что этот список вопросов можно просто взять и задать актеру на том простом основании, что он поддерживает решения президента», — написал в микроблоге Вячеслав Манучаров.
Напомним, ранее Оскар Кучера прокомментировал свое интервью, давая понять, что мог бы встать и уйти, но слишком увлекся беседой.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.