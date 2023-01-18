«Ждем, когда антибиотики подействуют»: в состоянии Романа Костомарова появились улучшения

После новогодних праздников в больнице оказался Роман Костомаров. 45-летний фигурист во время каникул выступал на разных шоу, в том числе и на открытом воздухе. Даже морозы его не пугали, но 10 января он был госпитализирован с пневмонией. Олимпийский чемпион попал в реанимацию. Сообщалось, что ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом.
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На этот раз фигурист и хореограф Максим Ставиский рассказал о состоянии Костомарова. Он признался, что есть подвижки в сторону улучшения, но пока очень маленькие.
«Роман по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшение состояния в его случае может быть фатальным, поэтому сейчас оно стабильно. Некоторые улучшения наметились, но пока мы ждем и надеемся на лучшее. Ждем, когда антибиотики подействуют», — цитирует Ставиского РИА Новости.