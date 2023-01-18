«Побежал, побежал!»: Нюша засняла подросшего сына в квартире в Дубае

В последнее время Нюша стала больше уделять внимания фигуре. Она активно пытается вернуться в форму. Но при этом домашние дела у нее стоят на первом месте. Недавно артистка обрадовалась, когда ее сын сделал первые шаги. А теперь она засняла, как малыш уже бегает по дому на глазах бабушки. Однако порой он теряет равновесие.

«Побежал, побежал!» — обрадовалась звезда.

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