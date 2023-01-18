«Побежал, побежал!»: Нюша засняла подросшего сына в квартире в Дубае

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась трогательными кадрами с Саффроном, который уже научился ходить.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых успешных исполнительниц в России. Певица в 2022 году решила переехать с семьей в Дубай. Теперь там растет ее дочка Серафима-Симба и сын Саффрон, которому недавно исполнился один год. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда успевает строить карьеру и воспитывать детей.

В последнее время Нюша стала больше уделять внимания фигуре. Она активно пытается вернуться в форму. Но при этом домашние дела у нее стоят на первом месте. Недавно артистка обрадовалась, когда ее сын сделал первые шаги. А теперь она засняла, как малыш уже бегает по дому на глазах бабушки. Однако порой он теряет равновесие. 

«Побежал, побежал!» — обрадовалась звезда.

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Поклонники отметили, что мальчик очень похож на сваю бабушку. Многие осыпали его комплиментами.

«Какой шустрый», «Нюша стала мамой, одни улюлюканья», «Мальчишка блондин, весь в бабушку», «Занятно, что на маму не похож», «Бегает он хорошо», «Классный пацан растет», — стали писать подписчики.

Нюша. Фото: соцсети звезды

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