«Продавать Галкину* и Ко»: уволенному из МХТ шефу «Кухни» Дмитрию Назарову дали совет, как заработать

Актриса Яна Поплавская, ставшая популярной, сыграв в детстве роль Красной Шапочке в советском фильме-сказке, пришла в бешенство от поведения актера Дмитрия Назарова.

Яна Поплавская заявила, что откровенно не понимает, почему недовольный тем, что происходит в стране, звезда сериала «Кухня» сам не уволился из МХТ имени Чехова, а ждал, когда его уберет худрук Константин Хабенский.

Последней каплей, заставившей Яну Поплавскую высказаться, стали стихи Дмитрия Назарова, которые он написал после увольнения их МХТ. Поплавская заявила, что тот вполне может попробовать продать их Максиму Галкину* .

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