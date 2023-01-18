Телефонные мошенники обманули фигуристку Евгению Тарасову на 780 тысяч рублей

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в парном катании Евгения Тарасова стала жертвой телефонных мошенников. У 28-летней фигуристки якобы увели 780 тысяч рублей, причем, как это бывает, девушка сама отправила деньги злоумышленникам.

13 января спортсменке позвонил мужчина, представившийся министром юстиции, и сказал, что некто оформил на нее ряд кредитов по липовым документам. Как сообщает Telegram-канал Mash, Евгения без задних мыслей выдала позвонившему всю информацию по своим картам. Мошенник уговорил ее поехать в банк, снять 780 тысяч рублей и перевести на счет «казначейства» — чтобы защитить от мнимых кредитов. И фигуристка послушалась.

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Злоумышленник мог добраться и до других накоплений Тарасовой, но спортсменка перестала брать трубку, потому что опаздывала на тренировку. Только на льду она осознала, что была обманута. Теперь ловкого на язык «министра юстиции» будут искать правоохранительные органы.