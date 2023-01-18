«Надо было встать и уйти»: Оскар Кучера дал первый комментарий после скандального интервью у Юрия Дудя*

Актер и телеведущий Оскар Кучера впервые прокомментировал свое интервью журналисту Юрию Дудю*, спровоцировавшее жуткий скандал.

Оскар Кучера во время беседы продемонстрировал, что плохо разбирается в ситуации, происходящей в мире, не владеет информацией и быстро меняет свое мнение по тому или иному вопросу.

Как выяснилось, говорить на сложные темы Кучера был не готов, потому что, по его словам, предполагалось беседовать о несколько другом, — «Муз-ТВ», сериале «Солдаты», о музыке и гражданской позиции.

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