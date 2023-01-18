«Павел — прекрасный человек»: Карпович ответила, сталкивалась ли она с насилием со стороны возлюбленного

Ведущие Rutube-шоу «Злые языки» разыграли актрису Мирославу Карпович: позвонили ей от лица продюсеров нового сериала и сказали, что ищут актрису с опытом абьюзивных отношений. Естественно, с намеком на громкий роман звезды «Папиных дочек» с коллегой по цеху Павлом Прилучным.

Однако 36-летняя артистка не выдала пранкерам ожидаемых скандальных подробностей.

«На меня никто никогда в жизни рукой, слава богу, не тронул, — заявила Мирослава по телефону. — Дай боже, чтобы так было в жизни каждой женщины. У меня с этим все в порядке».

«Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, самое неприятное — это отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, и их обсуждение в прессе».

«Павел — прекрасный человек. История не про него, история про народ. Люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить те, кто создают новости».

«Мы с Пашей в хороших отношениях. Мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей».