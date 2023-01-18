«Для чего нужно было так подставляться?»: у Яны Поплавской пропал аппетит после интервью Оскара Кучеры — очень расстроена

Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале отреагировала на интервью Оскара Кучеры, которое он дал журналисту Юрию Дудю*. Ранее Поплавская поддержала Кучеру после скандала, который разгорелся в Сети из-за высказываний Кучеры, проиллюстрировавших, что тот плохо разбирается в ситуации в мире.

Потом же, судя по всему, Яна Поплавская интервью посмотрела сама. В итоге восторгов от Оскара Кучеры у нее сильно поубавилось. Уточнив, что она по-прежнему поддерживает Кучеру, Яна Поплавская заявила, что тот не подготовился к беседе и просто подставился. Яна Поплавская пришла к выводу, что Оскару Кучере просто не нужно было соглашаться на это интервью.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».