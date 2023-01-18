Забыла про блузку: Самбурская в лифчике без пуш-ап оголила свои упругие прелести (горячее видео)

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Фанаты отмечают, что актриса выглядит эффектно, но характер у нее не сахар. Сама она признается, что достаточно закрыта, а к потенциальным женихам у нее много требований, так как ей удалось многого добиться. И звезда особенно гордится своей спортивной фигурой.
Примечательно, что Самбурская уже несколько лет активно тренируется. При этом платья на ее фигуре сидят идеально. На этот раз она покрасовалась в джинсах, но без блузки. Актриса оголила рельефный пресс и показала грудь в лифе без пуш-ап. Настасья сверкнула родинкой на интимной зоне. Она показала, как выглядит без фотошопа.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.
«Просто богиня», «Вау, какой рельеф», «Красота бесподобная», «Когда труд видно сразу», «Вы не перестаете поражать», «До чего красивая», «Такую фигурку хотят все», «Это прям завораживает», — стали писать пользователи Сети.