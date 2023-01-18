Переживший страшную трагедию рэпер MiyaGi стал отцом в третий раз

32-летний рэпер MiyaGi (он же Азамат Кудзаев) снова стал отцом. Информация о пополнении в семье артиста появилась в Сети 17 января.

У звезды хип-хопа и его жены Илоны Тускаевой родился сын, передает Telegram-канал «Новости Владикавказа». Имя малыша пара еще не огласила.

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Напомним, в 2017 году MiyaGi пережил страшную трагедию: его годовалый сын погиб, выпав из окна девятого этажа. Но артист не оставил сцену и свою семью. В конце 2020 года у них с женой родилась дочь Самира. И вот супруги продолжают наполнять дом детским смехом.

С 2015 года MiyaGi выступает и записывает музыку в дуэте с рэпером Andy Panda, он же Эндшпиль, он же Сослан Бурнацев. В 2022 году они выпустили альбом Hattori.