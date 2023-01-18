СМИ: Тина Канделаки в третий раз стала мамой

Как сообщили ряд СМИ, на днях в третий раз мамой стала известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки. На свет появился сын 47-летней Тины Канделаки и ее мужа, 35-летнего Василия Бровко.

Ребенка для звездной пары, по некоторым данным, выносила и родила суррогатная мать. Примечательно, что Тина Канделаки говорить о пополнении в семье отказалась, при этом не опровергнув этого прекрасного обстоятельства.