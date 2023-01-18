СМИ: Тина Канделаки в третий раз стала мамой

Как сообщили ряд СМИ, на днях в третий раз мамой стала известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки. На свет появился сын 47-летней Тины Канделаки и ее мужа, 35-летнего Василия Бровко.
Ребенка для звездной пары, по некоторым данным, выносила и родила суррогатная мать. Примечательно, что Тина Канделаки говорить о пополнении в семье отказалась, при этом не опровергнув этого прекрасного обстоятельства.
«Без комментариев» — так отреагировала Тина Канделаки на вопрос журналистов о рождении сына.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что у Тины Канделаки есть двое взрослых детей, которые появились на свет в браке с бизнесменом и художником Андреем Кондрахиным: дочь Мелания и сын Леонтий, им 23 и 21 год соответственно.
Пару лет назад в одном из интервью Тина Канделаки признавалась, что не отрицает для себя возможности обзавестись еще одним наследником с помощью суррогатного материнства.
По материалам kp.ru.