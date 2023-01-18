Решила пошалить: Подольская голыми ногами обняла Преснякова на пляже, чувственно прильнув к его спине

На этот раз Подольская прилетела на Мальдивы. Она наслаждается отдыхом с мужем. Певица каждый день устраивает дефиле на пляже в купальнике. В 40 лет ей удается оставаться стройной. На этот раз она щегольнула в алом купальнике и шелковом парео. Артистка села на стул у барной стойки на пляже и голыми ногами обвила супруга. Наталья прильнула к его спине.

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