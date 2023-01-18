Решила пошалить: Подольская голыми ногами обняла Преснякова на пляже, чувственно прильнув к его спине

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. При этом певица также построила семью. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У влюбленных подрастают сыновья — семилетний Артемий и двухлетний Иван. Однако недавно пара решила уехать отдыхать без наследников.
На этот раз Подольская прилетела на Мальдивы. Она наслаждается отдыхом с мужем. Певица каждый день устраивает дефиле на пляже в купальнике. В 40 лет ей удается оставаться стройной. На этот раз она щегольнула в алом купальнике и шелковом парео. Артистка села на стул у барной стойки на пляже и голыми ногами обвила супруга. Наталья прильнула к его спине.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились чувственными фото. Многие осыпали комплиментами супругов.
«Шикарная пара», «Классно загорели!», «За девочкой поехали», «Наташа — такая шалунья», «Вова уже не прячет седину», «Такие счастливые», «Прекрасные кадры», «Хочется видеть всегда этот блеск в глазах», — стали писать подписчики.