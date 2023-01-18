Решила пошалить: Подольская голыми ногами обняла Преснякова на пляже, чувственно прильнув к его спине

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Певица наслаждается романтическим отдыхом на Мальдивах.

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. При этом певица также построила семью. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У влюбленных подрастают сыновья — семилетний Артемий и двухлетний Иван. Однако недавно пара решила уехать отдыхать без наследников.

На этот раз Подольская прилетела на Мальдивы. Она наслаждается отдыхом с мужем. Певица каждый день устраивает дефиле на пляже в купальнике. В 40 лет ей удается оставаться стройной. На этот раз она щегольнула в алом купальнике и шелковом парео. Артистка села на стул у барной стойки на пляже и голыми ногами обвила супруга. Наталья прильнула к его спине.

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились чувственными фото. Многие осыпали комплиментами супругов.

«Шикарная пара», «Классно загорели!», «За девочкой поехали», «Наташа — такая шалунья», «Вова уже не прячет седину», «Такие счастливые», «Прекрасные кадры», «Хочется видеть всегда этот блеск в глазах», — стали писать подписчики.

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