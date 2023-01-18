Огонь-бабуля! 58-летняя Ирина Агибалова из «Дома-2» устроила жаркие танцы в одной пижамке — глаза не сломайте

Бывшая участница «Дома-2», телебабушка Ирина Агибалова, в ноябре прошлого года отметила свое 58-летие. Звезда телестройки продолжает упорно демонстрировать, что ягод в ее ягодицах еще не счесть.

Ирина Агибалова обожает показывать свою стройную фигуру и часто делится видео, на которых записывает, как двигается под музыку. Сама Ирина Александровна называет это танцами, но от зрелища можно точно сломать глаза. По крайней мере, так утверждают некоторые подписчики Ирины Агибаловой.

На этот раз Ирина Агибалова, пребывая в прекрасном настроении, сделала несколько ритмичных телодвижений под забытый хит группы «Комбинация» «Самая, самая». Делала это Ирина Агибалова в одной пижамке.

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