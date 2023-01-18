Муцениеце с тряпочкой на бедрах растянулась у бассейна — татуировка под грудью и до трусиков (фото)

Муцениеце с тряпочкой на бедрах растянулась у бассейна - татуировка под грудью и до трусиков (фото)

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Бывшая жена «мажора» украсила свое идеальное тело фантазийным тату.

Агата Муцениеце увезла детей — сына Тимофея и дочку Мию — отдыхать в теплые края. Сама актриса из фильма «Тобол» не перестает восхищать поклонников поджарой фигурой без капли целлюлита и растяжек на бедрах. Выглядит бывшая жена «мажора» весьма и весьма сочно.

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Актриса вытянулась у бассейна, показав изящные формы в купальнике. Поклонники заметили на теле Агаты татуировку, которая шла под грудью и заканчивалась где-то ближе к низу бикини. То ли Муцениеце набила себе тату, то ли просто нанесла рисунок хной, и он скоро сойдет.

Агата Муцениеце в бикини понежилась у бассейна. Фото: личный архив

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