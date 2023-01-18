«Если у тебя позиция, почему ты держался за театр?»: Поплавская плюнула в уволенного из МХТ имени Чехова звезду «Кухни» Назарова

Актриса Яна Поплавская, запомнившаяся зрителям по роли Красной Шапочки, которую сыграла в далеком детстве, набросилась на звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова.

Бурную реакцию Яны Поплавской спровоцировали стихи Дмитрия Назарова, которые он написал после недавнего увольнения из МХТ имени Чехова. Их Яна Поплавская сочла отвратительными, а поведение Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой ужасным и недостойным.

Яна Поплавская недоумевает, почему Дмитрий Назаров и его супруга сами не написали заявление на увольнение из театра, коль их не устраивает происходящее в стране, а ждали, пока эту неприятную миссию возьмет на себя худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

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