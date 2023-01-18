СМИ: Лариса Удовиченко экстренно госпитализирована с тяжелой травмой

Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу в Москве. Как стало известно, актриса была госпитализирована с тяжелой травмой. У 67-летней звезды театра и кино перелом позвоночника.

О госпитализации и ее причине стало известно от организаторов гастролей в Петрозаводске. На сайте по продаже билетов на спектакль с участием Ларисы Удовиченко размещено сообщение о том, что та не приедет.