СМИ: Лариса Удовиченко экстренно госпитализирована с тяжелой травмой

Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу в Москве. Как стало известно, актриса была госпитализирована с тяжелой травмой. У 67-летней звезды театра и кино перелом позвоночника.
О госпитализации и ее причине стало известно от организаторов гастролей в Петрозаводске. На сайте по продаже билетов на спектакль с участием Ларисы Удовиченко размещено сообщение о том, что та не приедет.
«С большим сожалением сообщаем, что Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника», — говорится в сообщении.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Аналогичное объявление разместили и организаторы гастролей из Великого Новгорода, правда, они не стали озвучивать диагноз Ларисы Удовиченко.
Сама актриса пока ничего о своем самочувствии не сообщала.
По материалам gazeta.ru.