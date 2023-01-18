«Чтобы больше не крушить микрофоны»: Григорий Лепс отправился в Таиланд восстановить связки

Вторую половину января отработавший новогодние концерты Григорий Лепс проводит в Таиланде. 18-го числа артист выложил фотографии со своим довольным лицом из Пхукета и поздравил поклонников с Крещением.
«Отдыхаем, и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны», — подписал снимки 60-летний певец.
Напомним, в начале декабря Лепс шокировал публику на концерте в Санкт-Петербурге, швырнув микрофон об сцену и в гневе уйдя за кулисы. Позже он оправдался тем, что приболел и не смог исполнить песню на должном уровне. Вот и занялся вокалист восстановлением здоровья.
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Кстати, недавно его признали самым дорогим российским артистом. Гонорары у Лепса ошеломительные — ему еще петь и петь!