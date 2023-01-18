«Увидела любимую локацию в GTA»: невестка Орбакайте в белых джинсах и топе-корсете щегольнула в Лос-Анджелесе

Никита Пресняков выступает на сцене с рок-группой, играет в театре. Однако осенью 2022 года он уехал в США. Уже ближе к Новому году вслед за ним покинула родину и жена артиста, Алена Краснова. Если раньше они часто ездили в Нью-Йорк, то теперь супруги остановились в Лос-Анджелесе. Там пара отметила Рождество.
На этот раз Алена отправилась на вечерни променад. Она оказалась в районе города, где стоит колесо обозрения. Блондинка щегольнула по побережью в белых джинсах и топе-корсете на молнии. Примечательно, что невестка Орбакайте отметилась на прогулке без Никиты. Однако не исключено, что он делала фото.
«Увидеть своими глазами любимую локацию в GTA», — написала модель.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Алена выглядит как американка.
«Вау», «Как это красиво», «Как в другом мире», «А вы стильно выглядите, словно там и росли», «Шикарные кадры получились», «Когда место сразу переносит в любимые фильмы», — стали писать пользователи Сети.