«Увидела любимую локацию в GTA»: невестка Орбакайте в белых джинсах и топе-корсете щегольнула в Лос-Анджелесе

На этот раз Алена отправилась на вечерни променад. Она оказалась в районе города, где стоит колесо обозрения. Блондинка щегольнула по побережью в белых джинсах и топе-корсете на молнии. Примечательно, что невестка Орбакайте отметилась на прогулке без Никиты. Однако не исключено, что он делала фото.

«Увидеть своими глазами любимую локацию в GTA», — написала модель.

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