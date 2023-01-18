Кудрявая куколка: Агата Муцениеце запечатлела подросшую дочку, которая растет копией Павла Прилучного

Поклонники следят за жизнью Агаты. Недавно она увезла семью в Дубай. Актриса наслаждается отдыхом на курорте. Она делится пляжными фото, красуясь в купальнике. А теперь артистка сделала трогательные фото своей дочки Мии. Девочка ходила с косичками, поэтому ее волосы стали пышными и кудрявыми.

«Красота, достойная ленты», — написала звезда.

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