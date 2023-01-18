Кудрявая куколка: Агата Муцениеце запечатлела подросшую дочку, которая растет копией Павла Прилучного

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру и может похвастаться яркими ролями. Однако пока артистка не спешит устраивать личную жизнь. После развода с Павлом Прилучным она осталась с двумя детьми — Тимофеем и Мией. Звезда призналась, что закрутить роман для нее оказалось непростым делом.
Поклонники следят за жизнью Агаты. Недавно она увезла семью в Дубай. Актриса наслаждается отдыхом на курорте. Она делится пляжными фото, красуясь в купальнике. А теперь артистка сделала трогательные фото своей дочки Мии. Девочка ходила с косичками, поэтому ее волосы стали пышными и кудрявыми.
«Красота, достойная ленты», — написала звезда.
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Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка очень похожа на своего отца.
«Где улыбка? Она не выглядит счастливой последние время», «На папу похожа. Куколка», «Копия папы», «И на маму, и на папу. Родители с любовью творили это чудо», «Боже, какая красавица», — написали подписчики.