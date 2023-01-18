Галанин — о том, что ждет Монеточку после выкрикивания проукраинских лозунгов

Рок-музыкант Сергей Галанин убежден: необдуманный поступок певицы Монеточки, которая выкрикивала на одном из концертов лозунги в поддержку Украины, может принести ей крупные неприятности.

«С одной стороны, начинает бурлить негодование какое-то. С другой стороны, она не понимает силу своей глупости, не понимает, какие затрагивает вещи. В этом смысле ее очень жалко. Когда-нибудь бумерангом вернется то, что она делает. То, что будет происходить с ее душой, — вопрос», — сказал лидер группы «СерьГа».

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Однако, по его мнению, Монеточка еще очень молода, а значит, у нее есть шанс «исправиться».