В 40 лет остается богиней: Подольская в платье с бахромой сверкнула своими «персиками» на Мальдивах

Наталья Подольская не перестает следить за фигурой. Певица растит двоих сыновей — Артемия и Ивана. Новогодние каникулы она посвятила семье. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым артистка даже каталась на санках. Но недавно супруги уехали в отпуск без детей.
Теперь Подольская отдыхает на Мальдивах. Она взяла с собой не только купальники. Певица наслаждается романтическим образом. Она накануне покрасовалась в купальнике. Артистка на этот раз облачилась в платье с бахромой. Она сверкнула откровенным декольте. Наталья также присела на диванчик, оголив свои бедра.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Для меня Мальдивы — единственное место на земле, где я замедляюсь и погружаюсь в полную безмятежность. Хоть у меня все равно есть план, но я готова от него отклоняться», — написала звезда.
Примечательно, что в 40 лет Наталья может похвастаться точеной фигурой. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ого, какая красотка», «Амазонка», «Фигурка превосходная», «Просто идеальная», «Как стильно», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды