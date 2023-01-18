В 40 лет остается богиней: Подольская в платье с бахромой сверкнула своими «персиками» на Мальдивах

Теперь Подольская отдыхает на Мальдивах. Она взяла с собой не только купальники. Певица наслаждается романтическим образом. Она накануне покрасовалась в купальнике. Артистка на этот раз облачилась в платье с бахромой. Она сверкнула откровенным декольте. Наталья также присела на диванчик, оголив свои бедра.

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