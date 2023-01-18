Директор Ивана Краско сообщил новости о самочувствии артиста: к нему никого не пускают

Директор актера Ивана Краско – Вячеслав Смородинов – рассказал о том, как сейчас себя чувствует народный артист России. Смородинов напомнил, что в настоящее время артист находится в больнице, но в целом чувствует себя хорошо.

Иван Иванович перенес инсульт, он по-прежнему находится под наблюдением врачей, и посещать его никому нельзя: в больнице – карантин. В самое ближайшее время будет известно, когда его выпишут.

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Напомним, Иван Краско госпитализировали еще 6 января. Сначала актер попал в реанимацию, но вскоре его перевели в обычную палату. По словам Вячеслава Смородинова, Иван Иванович сохраняет бодрое настроение и даже рвется на сцену – играть в спектакле. По материалам издания «РИА ФАН».