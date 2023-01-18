Билли Айлиш требует запретить любвеобильному поклоннику приближаться к ней

21-летняя певица Билли Айлиш обратилась в суд, чтобы получить временный приказ на запрет определенному человеку приближаться к ней и ее семье.

Суперзвезда не хочет видеть рядом некого 39-летнего Кристофера Андерсона. В декабре этот мужчина якобы несколько раз приходил в дом ее родителей в городе Хайленд-Парк, заявляя о своей любви к артистке и надеясь встретиться с ней. А в январе и вовсе перелез через забор с непонятными мотивами.

Семья Айлиш вызывала полицию пять раз, стражи порядка составили на воздыхателя множество протоколов. Как пишет издание TMZ, эти инциденты вызвали у Билли «существенное беспокойство, страх и эмоциональный стресс». Девушка больше не чувствует себя в безопасности, посещая дом своих родителей.