Шикуют в Барселоне! Ани Лорак отпустила единственную дочь колесить по Европе с отцом-турком

Ани Лорак, несмотря на развод, не препятствует единственной дочери общаться с отцом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В одном из интервью певица дала понять, что причиной их расставания стала неверность. Бывшего мужа поп-дивы застали в одном из ночных клубов с девушкой, которая была как две капли воды похожа на Лорак.

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Говоря о своем браке, певица заверила, что в их доме Мурат был скорее гостем, чем хозяином. С дочкой он проводил не очень много времени. Так что к разводу родителей София отнеслась спокойно и без подростковых истерик. Девочка осталась жить с мамой, но при этом часто гостит у отца.