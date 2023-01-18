Шикуют в Барселоне! Ани Лорак отпустила единственную дочь колесить по Европе с отцом-турком

Ани Лорак, несмотря на развод, не препятствует единственной дочери общаться с отцом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В одном из интервью певица дала понять, что причиной их расставания стала неверность. Бывшего мужа поп-дивы застали в одном из ночных клубов с девушкой, которая была как две капли воды похожа на Лорак.
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Говоря о своем браке, певица заверила, что в их доме Мурат был скорее гостем, чем хозяином. С дочкой он проводил не очень много времени. Так что к разводу родителей София отнеслась спокойно и без подростковых истерик. Девочка осталась жить с мамой, но при этом часто гостит у отца.
Оказывается, зимние каникулы София проводит с папой. Мурат путешествует с дочерью по Европе. Они уже посетили Францию, а потом отправились в Италию. Кроме того, дочка Ани Лорак подружилась с невестой отца, у которой есть ребенок от предыдущих отношений.
По материалам «СтарХит»
София с отцом Муратом Налчаджиоглу. Фото: личный архив