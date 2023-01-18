Навка бьется за спасение Костомарова: состояние ухудшает прогрессирующая пневмония

Поклонники обеспокоены здоровьем Романа Костомарова. Вот уже несколько дней чемпион в танцах на льду находится в тяжелом состоянии. И причина тому — прогрессирующая пневмония. Фанаты, близкие и друзья молятся за спортсмена, называя его сильным человеком. Все желают фигуристу поскорее выкарабкаться из этого состояния.

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Вполне естественно, что за Романа Костомарова бьется его бывшая партнерша, с которой он завоевал золото на Олимпиаде в Турине. Татьяна Навка, как говорит актер Юрий Батурин, всех подняла на уши, позаботившись о том, чтобы фигуриста лечили самые лучшие доктора.