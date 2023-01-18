Навка бьется за спасение Костомарова: состояние ухудшает прогрессирующая пневмония

Навка бьется за спасение Костомарова: состояние ухудшает прогрессирующая пневмония

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Бывшая партнерша фигуриста в танцах на льду, с которой он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Турине, делает все, чтобы рядом с ним были лучшие врачи.

Поклонники обеспокоены здоровьем Романа Костомарова. Вот уже несколько дней чемпион в танцах на льду находится в тяжелом состоянии. И причина тому  — прогрессирующая пневмония. Фанаты, близкие и друзья молятся за спортсмена, называя его сильным человеком. Все желают фигуристу поскорее выкарабкаться из этого состояния.

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Вполне естественно, что за Романа Костомарова бьется его бывшая партнерша, с которой он завоевал золото на Олимпиаде в Турине. Татьяна Навка, как говорит актер Юрий Батурин, всех подняла на уши, позаботившись о том, чтобы фигуриста лечили самые лучшие доктора.

«Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай Бог ему здоровья! Знаком с ним лично, живем в одном районе. Его партнерша Навка всех на уши поставила. Лучшие врачи им занимаются. Рома — очень простой, дядька хороший», — заверил актер.

Как сообщалось ранее, фигурист попал в реанимацию еще 10 января. Доктора поставили ему сразу несколько диагнозов: пневмония, грипп и сепсис. Все это время Роман Костомаров находится под наблюдением врачей. Фанаты желают ему скорейшего выздоровления.

По материалам «СтарХита».

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