Волочкова распустила шнуровку, сверкнув интимным чревом: мужчина схватился за столб (фото)

20 января балерине Анастасии Волочковой исполнится 47 лет. Звезда сделала по этому случаю самой себе роскошный подарок: устроила поездку на Мальдивы, которые просто обожает.

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Здесь артистка смогла доказать миру, что в ее пороховницах явно есть еще порох. Анастасия выставила в Сеть множество фото, на которых ведет себя дерзко и показывает свою фигуру во всей красе.

На одном из таких кадров Волочкова предстает в компании симпатичных мужчин. На ней при этом надеты миниатюрные шортики, да к тому же с развязанной шнуровкой в области бедер.

Может быть, поэтому один из ее спутников схватился за столб? Немудрено — хоть у кого от такого зрелища ноги бы подкосились.