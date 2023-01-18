Сестры сестрами, а бизнес бизнесом: Кайли Дженнер щелкнула по носу обнаглевшую Ким Кардашьян

Между двумя суперизвестными и супербогатыми американскими сестрами Кайли Дженнер и Ким Кардашьян произошла любопытная перепалка в социальной сети.

Началось с того, что 25-летняя Кайли устроила себе фотосессию в траве в черном комбинезоне Skims (это марка белья, которую выпустила на рынок ее старшая сестра Ким). Кардашьян увидела эти снимки и написала в комментариях, что посту девушки кое-чего не хватает.