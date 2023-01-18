Женщина с сальной «соломой» вместо волос дала состричь ее «мочало»: резко помолодела на 20 лет (фото)

Женщина согласилась на мощное преображение: стилист состриг ей половину волос, которая была совершенно иссушена и внешне напоминала солому или мочало. Такое преображение стоило клиентке нескольких сантиметров ее куцей шевелюры. Однако результат поверг пользователей Сети в шок! Выглядит женщина моложе на 20 лет. Такого эффекта опытный мастер добился за счет более легкой укладки с пышными мелкими кудрями. Вместо сальной соломы элегантная прическа с затейливыми локонами у лица.

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И, конечно же, омолаживающий макияж, чтобы скрыть оплывшие веки и мимические морщинки. Судя по довольной лучезарной улыбке, такое преображение пришлось клиентке по душе.

А как бы вы оценили такую стрижку?

По материалам YouTube-канал стилиста Кристофера Хопкинса.