Травмированного Джереми Реннера выписали из больницы как раз к любимому сериалу

В середине января в СМИ прошел слух, что раненному снегоуборочной техникой актеру Джереми Реннеру могут ампутировать ногу, которую уже не спасти. Но 17-го числа звезда «Мстителей» сообщил поклонникам, что его уже выписали из больницы. 52-летний артист выздоравливает дома за просмотром сериала «Мэр Кингстауна», в котором сыграл главную роль.

«Помимо тумана в мозге в процессе выздоровления я был очень взволнован тем, чтобы посмотреть 201-й эпизод со своей семьей дома», — написал Джереми в Twitter.

Поздравляем актера с выпиской и желаем быстрого выздоровления!