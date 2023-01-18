Волочкова раскрыла «межножье», показав цветение именно там: «око» для блезира (фото)

Анастасия Волочкова известна широкой публике не только своей волшебной хореографией, но и неподражаемой растяжкой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Просто удивительно, как балерина находит все новые и новые ракурсы и позы для своих знаменитых шпагатов.

На сей раз, будучи на Мальдивах, Волочкова позировала в бассейне, красиво раскинув ноги. Артистка взяла в руки перед собой букет цветов, деликатно прикрыв интимное место.

Публика поразилась, насколько легко их любимица встала в такую непростую позицию, не осталась незамеченной и стройность 46-летней блондинки. К слову, через пару дней Анастасии будет уже 47 лет!